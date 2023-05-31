كريستيانو رونالدو يغيب عن العالمي.. تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

الدوري السعودي

يواجه فريق النصر نظيره الفتح، فى غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم العالمي للاصابه، بالجولة الأخيرة التى تجمعهما على ملعب الأول بارك ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: روسي.

في خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبد الله الخبيري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى.

في الهجوم : تاليسكا.

النصر السعودي

اصابة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تأكد غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن المشاركة أمام الفتح يوم الأربعاء، حسب جريدة الرياضية السعودية، فيما سيغيب الدون عن المباراة الختامية بسبب راحة منحها له الجهاز الطبي، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب شعوره بألام في العضلة الضامة.

كريستيانو رونالدو

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة النصر أمام نظيره الفتح، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

وتذاع مباراة النصر ونظيره الفتح، مساء اليوم، بالجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي، عبر شبكة قنوات SSC وتبث اللقاء عبر شاشتها SSC NEWS HD.

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الختامية اليوم

ويعتلي اتحاد جدة السعودي جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 69 نقطة، ويأتى النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وفي يقع في المركز الثالث الهلال برصيد 56 نقطة، ويحتل الشباب المركز الرابع فى الترتيب برصيد 53 نقطة، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

ونجح الاتحاد السعودي فى التتويج ببطولة الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع نظيره النصر في الأسابيع الأخيرة، لكن انتهى الأمر في الجولة قبل الأخيرة ليحسم النمور اللقب.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.