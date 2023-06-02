تحديد موعد سفر منتخب مصر للمغرب استعدادًا لمباراة غينيا بتصفيات أفريقيا

منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع غينيا، خلال شهر يونيو الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار عام 2024.



ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 10 يونيو الحالي، في القاهرة، استعدادًا لمباراة غينيا، والتي من المقرر لها يوم 14 يونيو من نفس الشهر، في المغرب.



وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب يوم 12 يونيو الحالي، ومن المقرر أن يكشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة عن القائمة النهائية للفراعنة يوم 7 يونيو.



وقرر فيتوريا الإعلان عن القائمة النهائية يوم 7 يونيو لحسم قائمة المنتخب، للتأكد من جاهزية لاعبي الأهلي بعد خوضهم مباراة النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي، والمقرر له يومي 4 يونيو ذهابا في القاهرة، و11 يونيو إيابا في المغرب.



ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة ويملك 9 نقاط، بعد انتصاره على مالاوي يأتي خلفه منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، حيث يتفوق الفراعنة بفارق الأهداف، خلفه إثيوبيا في المركز الثالث، فيما يأتي اثيوبيا رابعا ويملك في رصيده 3 نقاط.



7 محترفين فى القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر الفراعنة والمقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

ويعود للقائمة محمود حسن تريزيجيه بعد غيابه عن معسكر مارس بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه طرابزون سبور التركي.

وظهر سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي مجددًا في قائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، والظهور النجم الثاني أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، بعدما تم أختيارهما من قبل في القائمة الأولية أيضًا لكن تم استبعادهم في النهاية من القائمة النهائية.

ويغيب عن القائمة أحمد حسن كوكا مهاجم آلانيا سبور التركي ومحمد النني لاعب آرسنال، وطارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة للإصابة.

من المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو مباراتين، الأولى يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

تضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.