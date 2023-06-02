الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حصاد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله رسميًا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

 يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج ببطولة كأس العالم، موسم 2022-2023 للمباراة الأخيرة له مع فريق مع باريس سان جيرمان عقب التتويج بالدوري الفرنسي للمرة الثانية في مشواره مع النادي الباريسي.

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جالتيه يُعلن نهاية مشوار ميسي مع باريس سان جيرمان رسميًا

 ولعب ليونيل ميسي موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما قد انضم للفريق الباريسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

 ولم يجدد ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي خلال الشهر الحالي، وأصبحت إمكانية انضمامه للهلال السعودي كبيرة للغاية في ظل الراتب الضخم الذي عرضه الزعيم على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

 وأعلن كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان رسميًا عن رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بعد انتهاء عقده.

 وشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 35 عامًا في 74 مباراة في إجمالي موسمين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد سجل 32 هدفًا بينما صنع 35 آخرين بمختلف المسابقات.

 أرقام وإحصائيات ميسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023:

 

 شهد موسم 2022-2023 مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إجمالي 40 مباراة مع باريس سان جيرمان، وتمكن خلالها من المساهمة في 41 هدفًا بمختلف المسابقات.

 وحقق ليونيل ميسي 41 مساهمة تهديفية مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 بعدما نجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 20 آخرين خلال مشاركته في 40 مباراة.

 ولعب ميسي 31 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وسجل خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم بينما شارك في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا وقد أحرز 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

 ولعب مباراة واحدة في كأس فرنسا لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف ومثلها في كأس السوبر الفرنسي، وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان على نانت برباعية نظيفة.

 وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023 بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي فقط في ظل إخفاق فريق العاصمة الفرنسي في استكمال مشواره في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

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