بعثة منتخب سيدات السلة 3X3 تتوجه إلى النمسا للمشاركة في كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لسيدات السلة 3X3 للسفر إلى مدينة فيينا عاصمة النمسا، فجر غدٍ الإثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

وتقام بطولة العالم 3X3 خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل، بمشاركة 20 منتخبًا، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات.

ويتواجد منتخب مصر لسيدات كرة السلة في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

ويترأس بعثة منتخب مصر لكرة السلة في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير.

ميدالية تاريخية لسيدات السلة في بطولة Women's Series العالمية

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3 قد وصلت إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي بعد حصد الميدالية الفضية في بطولة Women's Series العالمية.

واستقبلت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بعثة المنتخب الوطني التي ضمت المدير الفني محمد محروس وكل من: ثريا محمد ونادين السلعاوي وهاجر عامر ورنيم الجداوي لاعبات الفريق.

ونجح المنتخب الوطني للسيدات خلال المشاركة الأولى له في تاريخ مسابقة Women's Series من التتويج أول أمس الأحد بالمركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب الصين في المباراة النهائية.

وقدم المنتخب عروضًا مميزة خلال البطولة ونجح في الفوز على نظيره الألماني المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 16-15 وضمن التأهل لربع النهائي رغم الخسارة من أوكرانيا 20-12.

وفي مباراة ربع النهائي، تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على فريق يواندا الصيني بنتيجة 21-13، ليحجز منتخب مصر تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة وينجح في الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 21-14 ويتأهل للمباراة النهائية.

منتخب مصر واجه الصين في النهائي

والتقى منتخب مصر لكرة السلة “سيدات” بنظيره الصيني في المباراة النهائية، وبعد مجهود كبير بذلته اللاعبات خلال أول مباراتين، ليكتفي منتخبنا الوطني بالمركز الثاني في البطولة بعد الخسارة بنتيجة 21-15.