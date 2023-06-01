الإسماعيلية تنظم حملات تموينية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرًا تموينيًا، منهم 16 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 17 محضرًا بيع بأزيد من السعر، ومحضرًا عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، وعدد 4 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.