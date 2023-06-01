جالتيه يُعلن نهاية مشوار ميسي مع باريس سان جيرمان رسميًا

ميسي يحسم الجدل أخيرًا ويرحل عن فريق باريس سان جيرمان، بعدما أعلن مدربه كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان رحيله عن الفريق بشكل رسمي، وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مدرب باريس سان جيرمان اليوم الخميس، أن مباراة الفريق المقبلة ستكون الأخيره للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في استاد الفريق بارك دي برينس يوم السبت أمام كليرمو.

وتابع جالتيه في حديثه: "ميسي ساهم معنا بشكل كبير في هذا العام ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".

واختتم: كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم.

أسهم ميسي في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري هذا العام، إذ سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

ميسي حائر بين أمجاد برشلونة وعرض الهلال التاريخي

يمتلك ليونيل ميسي عرضين من الهلال السعودي وبرشلونة للانتقال لأحدهما الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة على أن رابطة الدوري الإسباني ما زالت تراجع خطة النادي الاقتصادية، من أجل تقديم عرض لميسي، لكن اللاعب يريد اتخاذ قراره الآن.

وزادت بأن تشافي هيرنانديز يتحدث مع ميسي بإقناعه بالانضمام لبرشلونة، لكن ميسي لا يريد الانتظار ولا يوجد ضمان لاستطاعة نادي برشلونة تقديم عرض له.

شروط ميسي للعودة لبرشلونة

وحدد ميسي شروطه للموافقة على الانتقال لنادي برشلونة في الموسم المقبل، واشترط بطل العالم على إدارة العملاق الكتالوني ارتداء القميص رقم 10 من أجل العودة للنادي الكتالوني.

وعن الشرط الثاني فهو حسم إدارة برشلونة موقفها النهائي خلال 10 أيام بعودته، أو الموافقة على العروض الأخرى المقدمه له من باريس سان جيرمان أو الهلال السعودي.

العرض التاريخي ووالد ميسي يضعه الأقرب للهلال السعودي

أكدت شبكة "فوتو ميركاتو" أن والد ووكيل ميسي، خورخي ميسي مقابل 1.2 مليار يورو.

وتابعت التقارير أن ميسي وافق على عرض الهلال للحصول على أفضل عقد في التاريخ، وسيعود قرار ميسي إلى معركة بين نادي برشلونة والهلال.

وواصلت، أن والد ميسي وافق على العرض المقدم من نادي الهلال، وستكون الفترة المقبلة الحاسمة بالنسبة للاعب ليونيل ميسي الذي سيلعب آخر مباراة مع باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة يوم السبت المقبل، ضد كليرمون في الدوري الفرنسي.