كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع نيجيريا في ربع نهائي كأس العالم للشباب

كأس العالم للشباب

صعد منتخب كوريا الجنوبية إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها الأرجنتين على أراضيها، ذلك بعد فوزه على نظيره الإكوادوري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في ختام دور الـ16 من البطولة.





ويواجه المنتخب الكوري نظيره النيجيري في دور ربع نهائي كأس العالم للشباب، بعدما أطاح الأخير بالمنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض من دور الـ16 بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين.



كان المنتخب الكوري الجنوبي تقدم بهدفين سجلهما لي يونج جون وباي جون هو في الدقائق 11 و19 على نحو الترتيب، قبل أن يسجل منتخب الإكوادور هدف تقليص الفارق عبر لاعبه جاستين كويرو من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني، سجل سيوك-هيون تشوي الهدف الثالث لكوريا الجنوبية في الدقيقة 48، قبل أن يسجل لاعب الإكوادور سيبستيان إيمانويل جونزاليس الهدف الثاني للإكوادور في الدقيقة 84.



نتائج دور الـ16 من كأس العالم للشباب



في سياق آخر، فاز المنتخب الأمرميكي على نظيره نيوزيلندا برباعية نظيفة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب، فيما وكولومبيا أنتصر على سلوفاكيا بخماسية مقابل هدف، بينما سقط المنتخب التونسي أمام البرازيل برباعية مقابل هدف، فيما خسر المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا بهدفين لهدف، بينما فشلت جامبيا في تخطي الأوروجواي بعد الخسارة بهدف نظيف، لتكون ثالث المنتخبات الأفريقية التي تخرج من البطولة بعد إقصاء السنغال من دور المجموعات، وخسارة تونس في دور الستة عشر.



