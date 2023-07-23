الأهلي يختتم اختبارات الناشئين بالإسكندرية

اختتم قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي أمس السبت اختبارات اللاعبين الجدد بمحافظة الإسكندرية والتي أقيمت داخل مقر أكاديمية النادي بالمحافظة الساحلية وشهدت إقبالاً كثيفًا.





كان قطاع الناشئين بالأهلي ، قد أعلن مد اختبارات الناشئين التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة لتختتم فعالياتها بالأمس .

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية الخميس الماضي، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية بالمندرة قبلي، واستمرت عملية بيع الاستمارات داخل مقر الأكاديمية خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.وبدأت اختبارات الأهلي للناشئين عامة في محافظات عدة منذ الشهر الماضي، على ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر، وأقيمت كذلك في محافظتي الشرقية والسويس أخيرًا.



وأقيمت الاختبارات خلال أيام الخميس ، الجمعة والسبت وشملت مواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١، ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.

سباحة الأساتذة ..

على صعيد آخر انتهت فعاليات بطولة اللواء علي كامل للماسترز «سباحة الأساتذة» مساء أمس السبت ، والتي أقيمت بفرع الأهلي في مدينة نصر بمجمع حمام السباحة بفرع الأهلي بمدينة نصر بعد أن أقيمت الفعاليات لمدة يومين.

أقيمت منافسات بطولة اللواء علي كامل بفرع النادي بمدينة نصر وشهدت مشاركة 17 ناديًا بتواجد 270 سباحًا وسباحة على مدار يومي 21 و22 من شهر يوليو الجاري.

وتمكن النادي الأهلي من حصد لقب الكأس العام للبطولة وكأس الرجال، بينما تُوج فريق هليوبوليس بلقب كأس السيدات.

وحرص المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة رفقة المهندسة مايسة علي كامل، نجلا اللواء الراحل علي كامل على حضور منافسات البطولة بـ«أهلي مدينة نصر».