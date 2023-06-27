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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تفاصيل اختبارات ناشئي الأهلي بمحافظة الشرقية

اختبارات الأهلي
اختبارات الأهلي

أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي  بالأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة الشرقية على أن تبدأ الاختبارات خلال شهر يوليو المقبل بتواجد مشرفي قطاع الناشئين بالاحمر.

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وبدأت عمليات بيع الاستمارات في المحافظة اعتبارًا من السبت ٢٤ يونيو، مقابل ١٠٠ جنيه ثمنا للاستمارة الواحدة على أن تستمر فترة البيع حتى نفاد الكميات المحددة.
وحدد الأهلي اماكن بيع  الاستمارات في كل من مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية.

وتقام الاختبارات في محافظة الشرقية بمقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير، أيام الثلاثاء ٤ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، والأربعاء ٥ يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢)، ويمكن الاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٨٧٥

الأهلي في الدوري

وعلى صعيد الفريق الأول ، يواجه فريق البنك الاهلي نظيره النادي الاهلي عند التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس لحساب مواجهات الجولة  32 من مسابقه الدوري الممتاز التي أتي  بها الأهلي في  الصدارة برصيد ٦٥نقطة ليقترب نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين بعد تتويج الزمالك غريمه التقليدي به.

ويذاع لقاء الدوري عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية المصرية.

ولحساب مسابقة  كأس مصر حقق النادي الأهلي الان ايضا الفوز خيرا  على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد على ملعب استاد القاهره الدولي في اطار منافسات دور ال 32 من المسابقه المحلية.

ويلعب الاهلي مباراة الدوري المقبلةأمام البنك محتلا صداره ترتيب المسابقه المحلية برصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب رقم ١١ في مسابقه الدوري الممتاز

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