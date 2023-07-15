تنسيق الجامعات 2023| تفاصيل اختبارات القدرات في 7 كليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل اختبارات القدرات في سبع كليات تتطلب ذلك للتقديم بها في تنسيق الجامعات 2023.

وفتح موقع التنسيق باب التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

واستعدت اللجنة العليا للقدرات، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لبدء اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023.

وقام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس في طباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات اختبارات القدرات.

كليات تحتاج اختبارات القدرات 2023

وتجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

طبيعة اختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات

1- كلية الفنون التطبيقية:

تهدف اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة.

وتقيس اختبارات القدرات إدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفني الشخصي.

وتتضمن اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 سؤالين الأول في الرسم، والثاني في التصميم الابتكاري.

2- كلية الفنون الجميلة (عمارة):

تهدف اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص (عمارة) إلى قياس استعدادات الطالب لدراسة تخصص العمارة.

وتستهدف اختبارات القدرات قياس قدرته على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

3- كلية الفنون الجميلة (فنون):

تقيس اختبارات القدرات استعدادات الطالب لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا.

كما تسعى اختبارات القدرات إلى قياس قدرته على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى.

وتقيس اختبارات القدرات القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

4- كلية التربية الفنية:

وتقيس اختبارات القدرات في كلية التربية الفنية مدى استعدادات الطالب لتعلم الفن ودراسة الفنون بكليات التربية الفنية، وكليات التربية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدرته على توظيف عناصر الفن التشكيلي.

5- كلية التربية الموسيقية:

وتقيس اختبارات القدرات في كلية التربية الموسيقية مدى استعدادات الطالب لدراسة الموسيقى، حيث ينقسم الاختبار إلى (الغناء الحر، اللحن، الإيقاع).

6- كلية التربية النوعية (مسرح تربوي):

الاختبار عبارة عن مقابلة شخصية للطلاب يتم من خلالها قياس قدراتهم اللغوية في النطق السليم، والخلو من عيوب النطق والكلام، وأيضاً قياس قدراتهم العملية من خلال أداء مشهد تمثيلي يتضمن أداء حركي وانفعالي وتعبيري متنوع.

7- كلية التربية الرياضية:

تقيس اختبارات القدرات مدى قدرة الطالب لدراسة التربية الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة.

وتتمثل اختبارات القدرات في: الكشف الطبي المبدئي، وقياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية البسيطة.



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