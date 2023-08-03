انطلاق قافلة تنموية من جامعة الأزهر لمدينة أهالينا

أطلقت جامعة الأزهر اليوم قافلة تنموية شاملة لمدينة أهالينا بالقاهرة برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل.

تستهدف القافلة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تقديم الخدمات الطبية وإجراء بعض العمليات الصغرى للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأحياء ومناطق المدينة المتنوعة، وذلك في مجموعة من التخصصات الطبية التي تضم: [الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي] إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من إلقاء محاضرات وندوات، وعقد حلقات نقاشية أسرية في عدد من القضايا والمفاهيم المجتمعية المهمة، ومنها: مكافحة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة، وتقديم مجموعة من ورش العمل لتعليم مجموعة من المهارات والفنون، إضافة إلى مسرح عرائس ولقاءات تنموية للتأهيل والدمج وبعض البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي القافلة ضمن توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبما يحقق إستراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ضمن برنامج «حياة كريمة»، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع الدَّرَّاسة



في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة الأقاليم؛ للوقوف على متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا الشفهية بمختلف قطاعاتها: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون»؛ قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع كليات الجامعة بالدَّرَّاسة، وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى الطلاب بنفسه؛ للوقوف على مستوى حفظ القرآن الكريم ومدى اتقانهم له، وتفقد معظم اللجان التي يقوم عليها أساتذة أكفاء، وتضم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا بمختلف القطاعات بفرع البنات، والتي تعقد بمقر مركز الحاسب الآلي بفرع البنات؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي، والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمركز ،والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.