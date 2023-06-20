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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يعلن إقامة اختبارات للكرة النسائية بالمجان .. تفاصيل

اختبارات الكرة النسائية
اختبارات الكرة النسائية بالأهلي

قرر النادي الأهلي  فتح باب الاختبارات للتقدم من أجل دعم فريق الكرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠٥، والذي يشارك حاليًا في دوري الناشئات الخاضع لإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي هذا الصدد قال شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، أنه من المقرر فتح باب الاختبارات يومي ٥ و٦ يوليو القادمين، من تمام الثامنة صباحًا، على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، على أن تكون الاختبارات بالمجان، ومتاحة أمام اللاعبات مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.
ويتولى الإشراف على فريق مواليد ٢٠٠٥ بالنادي الأهلي كل من أميرة يوسف، مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، والتي أكدت أن عددًا من لاعبات الأكاديمية سوف يتواجدن في صفوف الفريق المقرر تكوينه.   

اختبارات قطاع الناشئين للذكور 

كان قطاع الناشئين بالأهلي قد أعلن خلال وقت سابق مواعيد اختبارات الفئات العمرية الختلفة ، والتي جاءت على النحو التالي يوم غد الأربعاء ٢١ يونيو اختبارات مواليد ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، الخميس المقبل ٢٢ يونيو اختبارات مواليد ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢، على أن تكون اختبارات مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ يوم الجمعة

وبدأت يوم الثلاثاء الماضي إدارة قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي ، في عمليات طرح استمارات اختبارات الناشئين، وبدأت عملية البيع الفعلية.
وقدرت قيمة الاستمارة الواحدة الخاصة بالاختبارات الجديدة بالأهلي ١٠٠ جنيه، وتم طرحها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ، قد أعلن خلال سابق من شهر مايو الماضي على هامش اجتماعه  بمقر ‏النادي بالجزيرة، تولي بدر رجب المهمة الفنية لإدارة قطاع الناشئين لكرة القدم.

يأتي ذلك  مايتمتع به  بدررجب من خبرات ونجاحات عدة في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى رغبة مجلس إدارة الأهلي في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول وتلبية احتياجات النادي الفنية ودعمهم فنيًا بشكل مؤثر.

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