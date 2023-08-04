محافظ أسيوط يؤكد على التعاون المستمر مع النواب لحل مشاكل المواطنين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن اللقاءات الدورية والجهود المتواصلة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والشعبي لتحقيق الصالح العام مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة لقاءات بمكتبه بديوان عام المحافظة خلال النصف الثاني من شهر يوليو الماضي حيث التقى كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير والنائب اللواء عصام العمدة والنائب حمادة زهير فولي والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد حسين جودة والنائبة صفاء عيادة والنائبة نجلاء العسيلي أعضاء مجلس النواب والنائب عادل حجازي والنائبة هند جوزيف أعضاء مجلس الشيوخ بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس حسام صلاح مدير فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللإطلاع على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاءات مناقشة معدلات تنفيذ أبرز المشروعات التنموية التي يتم إنشائها على أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الإنجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والزراعية فضلا عن طلبات النواب المقدمة واستجاب المحافظ خلال اللقاءات لعدد من الطلبات المقدمة من النواب موجهًا بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه سيتم خلال الأيام القادمة التشغيل التجريبي لمجمعات الخدمات الحكومية بعد تأثيثها ونقل الموظفين إليها وستدخل الخدمة تباعًا جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤكدًا أن ثمار هذه المشروعات ستحقق طفرة غير مسبوقة في تحسين مستوى وجودة الحياة والمعيشة للمواطن في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بإنجاز مشروعات "حياة كريمة" التي ستغير واقع القرى وتوفر حياة كريمة لقاطنيها وترتقي بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتمكنهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية كأحد أولويات رؤية مصر 2030

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ