تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الصيدلة

تتجه مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 نحو الهبوط بقدر يتراوح بين 1 و1.5 في المائة عن العام الدراسي الماضي.

وبحسب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، فإنه من المتوقع نزول الحدود الدنيا لكليات الصيدلة للمتقدمين من طلاب الشعبة العلمية علوم بقدر يتراوح بين 4 إلى 6 درجات عن تنسيق الجامعات 2022.

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 نحو 364 درجة بنسبة 89 في المائة، لأنه كان يقدر في العام الماضي بـ369 درجة بنسبة 90 في المائة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 غدا السبت لطلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على الحدود الدنيا المقررة لتلك المرحلة، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

تنسيق الجامعات 2022 في الصيدلة