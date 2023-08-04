عاجل
أندرو تيت ينتصر في معركة الذكورية ويكسر قيود الإقامة الجبرية.. فيديو اقرأ غدا بالوفد.. البنوك تدرس طرح أوعية ادخارية وشهادات جديدة بعائد مرتفع نصف سكان العالم مهددون بمرض خطير.. علماء يفجرون مفاجأة صادمة تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في سلوفينيا لهذا السبب
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الصيدلة

كلية الصيدلة
كلية الصيدلة

تتجه مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 نحو الهبوط بقدر يتراوح بين 1 و1.5 في المائة عن العام الدراسي الماضي.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

طرق التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات 2023

وبحسب مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، فإنه من المتوقع نزول الحدود الدنيا لكليات الصيدلة للمتقدمين من طلاب الشعبة العلمية علوم بقدر يتراوح بين 4 إلى 6 درجات عن تنسيق الجامعات 2022.

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 نحو 364 درجة بنسبة 89 في المائة، لأنه كان يقدر في العام الماضي بـ369 درجة بنسبة 90 في المائة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 غدا السبت لطلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على الحدود الدنيا المقررة لتلك المرحلة، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. 

ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق. 

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات. 

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة. 

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة. 

تنسيق الجامعات 2022 في الصيدلة

صيدلة الزقازيق371
صيدلة جنوب الوادي371
صيدلة دمنهور371
صيدلة طنطا371
صيدلة الإسكندرية370
صيدلة القاهرة370
صيدلة المنوفية370
صيدلة أسيوط370
صيدلة بور سعيد370
صيدلة عين شمس370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية370
صيدلة مدينة السادات370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ370
صيدلة المنيا369.5
صيدلة الفيوم369
صيدلة بني سويف369
صيدلة ج الوادي الجديد369
صيدلة حلوان369

مواد متعلقة

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات

مؤسسة أوروك العراقية تمنح وسام الشرف لنائب رئيس جامعة عين شمس

صور حية من سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية (شاهد)

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جامعة القاهرة

طرق التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات 2023

تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة

خطوات التقديم في تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

ننشر المصروفات الدراسية في جامعة العلمين الدولية 2023