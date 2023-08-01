تربية جامعة القناة تُكرم منى النحلة لبلوغها سن المعاش

نظمت كلية التربية جامعة قناة السويس حفل تكريم للأستاذة منى النحلة أمين كلية التربية لبلوغها سن التقاعد، وذلك برعاية ودعم متواصل من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وتأكيداً من الجامعة على الدور الفعال لجميع القيادات الإدارية بالجامعة، وخاصة من قدم سنوات من الجهد والعمل الدؤوب.

أقيم الحفل- بحضور الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، ووكلاء الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية .

بدأ الحفل - بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ هيثم محمد، كما تم عرض فيلم تسجيلي قدم خلاله جميع العاملين بالكلية الشكر والتهنئة ل " منى النحلة"، متمنيين لها التوفيق والصحة والسعادة .

وخلال كلمته- قدم الدكتور مدحت صالح الشكر ل " منى النحلة" على إسهاماتها الواضحة بالكلية ، مؤكداً أنها طوال سنوات عملها بالكلية يشهد لها بالنشاط والالتزام والقدرة على استيعاب كافة المشكلات التي قد تواجه الإداريين بالكلية ، خاصة وهي تتعامل مع أعداد كبيرة من الطلاب، مشيراً إلى حرصها على الاهتمام بالجوانب الإنسانية، مما يعكس روح الأسرة الواحدة التي نلمسها بالكلية.

وقدمت الدكتورة سهير أبو عيشه التهنئة والشكر ل " منى النحلة "، مؤكدة أن إدارة الجامعة تسعى دوماً نحو تكريم الإداريين المحالين إلى المعاش، خاصة المتميزين منهم ، متمنية لها التوفيق والنجاح في حياتها القادمة .

هذا وقام طلاب قسم التربية الموسيقية بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية، ما بين العزف والغناء تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الوهاب قائد أوركسترا الحلم.

وفي نهاية الحفل تم تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية من قيادات الكلية ومنتسبيها .

فيما قدمت " منى النحلة " كلمة شكر وتقدير وعرفان للجامعة وقياداها وكلية التربية وإدارتها ، مؤكده انها خلال السبع سنوات التي قضتهم بكلية التربية لاقت كل مشاعر الحب والتقدير من جميع منتسبي الكلية متمنيه للجامعة وقيادتها التوفيق والسداد.