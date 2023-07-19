إقبال كبير فى اليوم الأول لاختبارات "كابيتانو مصر" بالمنيا

شهدت محافظة المنيا إقبالًا كبيرًا فى اليوم الأول باختبارات كابيتانو مصر، وذلك فى ثالث محطات الموسم الثانى للمشروع الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتوافد منذ الصباح الباكر، مئات من اللاعبين، من مواليد 2009 الراغبين فى الالتحاق بالمشروع، فقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثانى من المشروع الأكبر، فى مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر )، ملاعب نادى المنيا الرياضى بالمنيا الجديدة.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بمحافظة المنيا، عن طريق الرابط الإلكترونى لــ 6000 لاعب من مواليد 2009، وتقام الاختبارات على يومين 19 و20 يوليو الجارى، ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة، فى رياضة كرة القدم بمحافظات الجمهورية كافة، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات، وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع، اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، الدكتور محمد المسلمانى، والدكتور سيد شتيحى فريق عمل كابيتانو بالوزارة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضية، الأمن، والصحة والسكان بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور عبدالأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب والرياضة، أحمد مصطفى، وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى، والدكتور شريف رمضان، معاونى وكيل الوزارة، الكابتن محمد عبدالجليل، وكيل إدارة الهيئات الشبابية.

مدحت ربيع، مدير إدارة المنشآت الرياضية، الدكتور شريف البغدادى، متابع القطاع، محمد عبدالسلام، منسق قادرون باختلاف، العاملين بإدارات الهيئات الشبابية والعلاقات العامة والمركز الإعلامى، المنشآت الرياضية، والعاملين بنادى المنيا الرياضى فرع المنيا الجديدة، وشباب yly.