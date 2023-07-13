زغاريد وأحضان بمدارس أسوان عقب انتهاء اخر يوم ثانويه عامة

مع آخر أيام اختبارات الثانويه العامة تخبط في الاراء مابين فرحه وبين حزن.

رصدت كاميرا الوفد تفاعلات مختلفة بين مشاعر الطلاب "فرح،حزن" بمدرستي أسوان الثانوية بنات ومدرسة الباقر بمركز نصر النوبه

قالت تقي "للوفد" انا اختبار الفلسفه والمنطق كان حسب الطالب المتوسط ،واكدت ان اغلب الاختبارات تعد مناسبه ،اما بخصوص اللجان كانت مهيئه،

وأضاف محمد انا مادة الهندسة والجبر كانت بها صعوبه براغم من اننا مستعدون بس اغلب الأسئلة غير متوقعه ،

أشار حسام ان مادة الأحياء مناسبه حسب الطالب المتوسط تكس الكمياء كانت في منتهي الصعوبه .

والجدير بالذكر أنه قد بداء مارثون اختبارات الثانويه العام 12 من شهر يونيو لمدة 31 يوم تخللها ٥ أيام اجازة عيد الاضحي 27 يوليو حتي ١يوليو واستأنفت حتي يوم 13 يوليو اخر يوم 26لجنه الطلاب المسجلين 7779 طالب

ويوجد مركزين لتوزيع الأسئلة مركز باسوان لتوزيع الاسئله لاسوان ودراو ونصر النوبه وكوم امبو ،والآخر بمركز ادفو وتوزيع لمركز ادفو