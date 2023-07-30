محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم عميد طب جامعة الأزهر لبلوغهة سن المعاش

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تكريم الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب الأزهر بنين ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي لبلوغه السن القانونية للمعاش تقديرًا للجهود التى بذلها خلال فترة توليه عمادة الكلية ونجاحه في تحقيق مستوى متميز في تطوير القطاع الطبي بفرع الجامعة .

حيث اقيم الحفل بقاعة المؤتمرات بكلية طب الأزهر بنين بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط والدكتور ابراهيم شعلان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسني المصري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارو الأوقاف بأسيوط ووكلاء ورؤساء الأقسام ومديري مستشفى طب الأزهر وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية طب الأزهر بنين وطلاب الجامعة.

بدأ الحفل الذي قدمه الدكتور علي الفولي مدرس بالكلية بالسلام الجمهوري وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم من سعيد خالد الطالب بالفرقة السادسة بطب الأزهر بأسيوط.

من جانبه عبر محافظ أسيوط عن سعادته بتواجده في جامعة الأزهر وتكريمه لقامة علمية متميزة مثل الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب لبلوغه سن التقاعد مشيداً بجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية والمستشفى الجامعي خلال الفترة التي تولى خلالها العمادة مطالبًا بأن يظل عطائه ممتدًا كما هو خاصة وأنه من القامات العلمية والإدارية المتميزة التي تذخر بها جامعة الأزهر مثمنًا دور القطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط في خدمة أهالي محافظة أسيوط سائلا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لفرع الجامعة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن الجامعة تقدر كل جهد وعمل متميز من شأنه رفع اسم الجامعة عاليًا لضمان مكانة متقدمة فى التصنيفات العالمية للجامعات ولعل خير مثال لذلك هو جهود الدكتور مصطفى عبده شتات الذي خدم الكلية والقطاع الطبي بكل صدق وتفان كما أنه نهض بالقطاع الطبي بفرع الجامعة من خلال الإنجازات والرعاية الصحية الجيدة بشكل ملموس للجميع داعيا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية.

من جانبه قدم الأستاذ الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط جزيل الشكر والامتنان للسادة الحضور مثمنا دعم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للقطاع الطبي بفرع الجامعة ومقدما أسمى للسادة العمداء والوكلاء السابقين ووكلاء الكلية والسادة رؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لتكاتفهم الدائم في خدمة وتطوير الكلية والمستشفى الجامعي على مدار أعوام ساد فيها روح الفريق متمنيًا دوام النجاح والتوفيق للقطاع الطبي بفرع الجامعة في ظل سعي الكلية للحصول على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد سائلا المولى عز وجل الرفعة للأزهر بكافة مؤسساته.

وفي نهاية الحفل قدم نائب رئيس جامعى الأزهر للوجه القبلي درع الجامعة للوزير المحافظ كما قدم درع الجامعة للدكتور مصطفى عبده شتات الي بدوره قم درع الكلية لنائب رئيس الجامعة كما تم تقديم العديد من الدروع من المستشفى الجامعي ووحدة الجودة والاعتمام والمعهد الفني للتمريض واللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكلية طب الأزهر بنين.

وساد الحفل جو من الألفة والمودة بين السادة الحاضرين حيث تم تقديم الهدايا التذكارية من السادة رؤساء الأقسام والإدارت المختلفة بكلية الطب والمستشفى.

وحضر الحفل الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر والدكتور عبدالمحسن وهبة عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط والدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى الجامعي والعقيد محمد صلاح مدير التربية العسكرية بجامعة الأزهر والمحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وعدد من السادة وكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعدد من السادة مديري الإدارات والعاملين بفرع الجامعة.