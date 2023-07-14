فتح باب التقديم في اختبارات القدرات (سجل الآن)

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، باب التقديم في اختبارات القدرات 2023 بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة.

ويستمر باب التقديم في اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023: كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

رابط التقديم في اختبارات القدرات 2023:

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط المخصص للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023.

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة الراغبين في الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات بالتسجيل فيها على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

ونوهت وزارة التعليم العالي بضرورة التسجيل للحصول على مواعيد اختبارات القدرات واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها.

يمكنك التسجيل في اختبارات القدرات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

قواعد تنسيق الجامعات 2023:

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات إجراء تنسيق الجامعات 2023 بتطبيق نفس ضوابط تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الماضي.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم).

ولفت المجلس الأعلى للجامعات إلى إلغاء الاختبارات المعرفية، واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات المهارية، بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2023

١- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

٢- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

٣- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

٤- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

٥- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

٦- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.