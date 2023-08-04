ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بنى سويف
ارتفاع أسعار الخضروات بأسواق بنى سويف لليوم الجمعة 4 اغسطس
واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها الملحوظ فى أسواق الجملة ولدى باعة التجزئة اليوم الجمعة 4 اغسطس حيث الإقبال المحدود على الشراء من المواطنين نتيجة تذبذب الاسعار اليومية كما ادى ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن من 57الى 70جنيها واللحوم البلدية من 280الى 300جنيه للكيلو إلى ضعف الإقبال على الشراء
ونعرض فيما يلى قائمة الاسعار للخضروات والفاكهة ببنى سويف :
كيوي 180
بلح عراقي برحي 60
جوافه 20
مشمش مصري45
مشمش سوري50
كمثري مستورده 120
تين اسباني 25
تين مطروح 25
تين مطروح 25 عرض اليوم
اناناس شجر 110
كريز وصل وصل الكيلو ب 100
قسم البلح السكري والطاقه
بلح عراقي. 75
بلح القصيم فاخر ك . 110
بلح القصيم 3.5ك 300
مانجا صديق 32
مانجا مبروكه 30
مانجا ذبديه. 25
مانجا صديقه. قطيع 30
مانجا سكري. 25
مانجا عويس. 40
مانجا فص عويسي
مانجا تيمور. 40
مانجا هالمن. 25
مانحا ياسمين. 35
كرتونه مانجا ذبديه. 220
كرتونه مانجا صناره. . 220
كرتونه عويسي. 330
كرتونه سكري قطيع. 270
كرتونه فونسا. 280
كرتونه صديقه. 280
كرتونه مانجا عصير. 175
كرتونه أصناف. 250
كرتونه مانجا تيمور. 280
كرتونه مانجاهالمن. 250
كرتونة مانجا ياسمين. 300
خوخ سكري درجه اولى 40
خوخ نكتلين 65
خوخ عرايشي 35
خوخ طعميه. 0 6
خوخ طعميه لبناني 0 5
خوخ سكري أردني. 55
خوخ دريك أردني. 50
خوخ سوري 50
برتقال بلدي 25
يوسفي تصدير. 30
برقوق قلب احمر 40
برقوق سكري 20
شمام ايراني 20
كانتلوب عرايشي فااااخر 20
افوكادو مصري 110
عنب اسود العزبي ب 25
عنب احمر كريمسن 25
عنب احمر فليم 25
عنب اخضر بناتي 25
موز بلدى 20
قسم انواع تفاح الشادر
تفاح احمر سكري. 70
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تفاح اصفرماليندا. 55
تفاح ايطالي 60
تفاح مصري امريكاني. . 35
تفاح بلدي 30
تفاح اصفر لبناني 40
تفاح امريكاني 55
تفاح جرين. 70
الخضروات المجهزة
الوزن قبل التوضيب
كيلو كرنب صافي متوضب بالميزان بالخضرة. 35
كوسة مقورة حشو / متقطع للطبيخ 18
باميه مقمعه. 35
فاصوليا خضراء متوضبة. 32
لوبيا مقطعه ومفصصه. 25
فلفل رومي حشو مقور 18
بادنجان اسود مقور حشو. 12
بادنجان ابيض مقور 12
ملوخية مقرطفة 16
سبانخ جاهزة 20
بطاطس مقورة. 18
شوربة خضروات مشكلة 18
الخضروات الفري
ورق عنب بناتي. 50
بطاطا حمرا. 12
بطاطس درجه تانيه 10
بطاطس قليه اسبونط 2ك. . 25
ملوخية بلدي 2 1
خس كابتشا 10
كرنب احمر سلطه
كرنب ابيض سلطه 25
كرنب العمريه 25
طماطم.ناشفه 12
طماطم درجه تانيه ك ونص 10 .
باذنجان رومي. 8
بادنجان ابيض 8
باذنجان اسود عروس. 8
بزنجال مخدد. 8
باميه 30
باميه ويكا 20
كوسه. 15
فاصوليا خضراء. 25
سبانخ. 10
لوبيا 25
طبق. ذره سكري فريش.
بصل احمر. 20
بصل وسط احمر 20
بصل ابيض 22.5
بصل رفيع احمر 10
توم مقشر. 50
توم بلدى. 20
ليمون بلدي
فلفل رومي اخضر بلدي. 14
فلفل شطه حاميه 12
فلفل شطه بابريكا. 12
فلفل الوان درجه اولي 30
جزر درجه اولي 12.
بنجر 20
خيار 15
خيار درجه تانيه. 5
كرفس ربطه 10
زعتر فريش. 6
روز ماري. 6
ريحان. 6
جنزبيل فريش. 200
فجل احمر الربطه 10
رابطه كرات 5
كرافس الرابطه. 10
بصل اخضر الربطه. 2ج
جرجير رابطه 50قرش
نعناع. 50قرش
شبتث وكسبرة وبقدونس 3رابطه.
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