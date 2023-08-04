ارتفاع أسعار  الخضروات بأسواق  بنى سويف لليوم الجمعة 4 اغسطس

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بنى سويف

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها الملحوظ فى أسواق الجملة ولدى باعة التجزئة اليوم الجمعة 4 اغسطس حيث الإقبال المحدود على الشراء من المواطنين نتيجة تذبذب الاسعار اليومية كما ادى ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن من 57الى 70جنيها واللحوم البلدية من 280الى 300جنيه للكيلو إلى ضعف الإقبال على الشراء

ونعرض فيما يلى قائمة الاسعار للخضروات والفاكهة ببنى سويف :

كيوي 180

بلح عراقي برحي 60

جوافه 20

مشمش مصري45

مشمش سوري50

كمثري مستورده 120

تين اسباني 25

تين مطروح 25

تين مطروح 25 عرض اليوم

اناناس شجر 110

كريز وصل وصل الكيلو ب 100

قسم البلح السكري والطاقه

بلح عراقي. 75

بلح القصيم فاخر ك . 110

بلح القصيم 3.5ك 300

مانجا صديق 32

مانجا مبروكه 30

مانجا ذبديه. 25

مانجا صديقه. قطيع 30

مانجا سكري. 25

مانجا عويس. 40

مانجا فص عويسي

مانجا تيمور. 40

مانجا هالمن. 25

مانحا ياسمين. 35

كرتونه مانجا ذبديه. 220

كرتونه مانجا صناره. . 220

كرتونه عويسي. 330

كرتونه سكري قطيع. 270

كرتونه فونسا. 280

كرتونه صديقه. 280

كرتونه مانجا عصير. 175

كرتونه أصناف. 250

كرتونه مانجا تيمور. 280

كرتونه مانجاهالمن. 250

كرتونة مانجا ياسمين. 300

خوخ سكري درجه اولى 40

خوخ نكتلين 65

خوخ عرايشي 35

خوخ طعميه. 0 6

خوخ طعميه لبناني 0 5

خوخ سكري أردني. 55

خوخ دريك أردني. 50

خوخ سوري 50

برتقال بلدي 25

يوسفي تصدير. 30

برقوق قلب احمر 40

برقوق سكري 20

شمام ايراني 20

كانتلوب عرايشي فااااخر 20

افوكادو مصري 110

عنب اسود العزبي ب 25

عنب احمر كريمسن 25

عنب احمر فليم 25

عنب اخضر بناتي 25

موز بلدى 20

قسم انواع تفاح الشادر

تفاح احمر سكري. 70

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تفاح اصفرماليندا. 55

تفاح ايطالي 60

تفاح مصري امريكاني. . 35

تفاح بلدي 30

تفاح اصفر لبناني 40

تفاح امريكاني 55

تفاح جرين. 70

الخضروات المجهزة

الوزن قبل التوضيب

كيلو كرنب صافي متوضب بالميزان بالخضرة. 35

كوسة مقورة حشو / متقطع للطبيخ 18

باميه مقمعه. 35

فاصوليا خضراء متوضبة. 32

لوبيا مقطعه ومفصصه. 25

فلفل رومي حشو مقور 18

بادنجان اسود مقور حشو. 12

بادنجان ابيض مقور 12

ملوخية مقرطفة 16

سبانخ جاهزة 20

بطاطس مقورة. 18

شوربة خضروات مشكلة 18

الخضروات الفري

ورق عنب بناتي. 50

بطاطا حمرا. 12

بطاطس درجه تانيه 10

بطاطس قليه اسبونط 2ك. . 25

ملوخية بلدي 2 1

خس كابتشا 10

كرنب احمر سلطه

كرنب ابيض سلطه 25

كرنب العمريه 25

طماطم.ناشفه 12

طماطم درجه تانيه ك ونص 10 .

باذنجان رومي. 8

بادنجان ابيض 8

باذنجان اسود عروس. 8

بزنجال مخدد. 8

باميه 30

باميه ويكا 20

كوسه. 15

فاصوليا خضراء. 25

سبانخ. 10

لوبيا 25

طبق. ذره سكري فريش.

بصل احمر. 20

بصل وسط احمر 20

بصل ابيض 22.5

بصل رفيع احمر 10

توم مقشر. 50

توم بلدى. 20

ليمون بلدي

فلفل رومي اخضر بلدي. 14

فلفل شطه حاميه 12

فلفل شطه بابريكا. 12

فلفل الوان درجه اولي 30

جزر درجه اولي 12.

بنجر 20

خيار 15

خيار درجه تانيه. 5

كرفس ربطه 10

زعتر فريش. 6

روز ماري. 6

ريحان. 6

جنزبيل فريش. 200

فجل احمر الربطه 10

رابطه كرات 5

كرافس الرابطه. 10

بصل اخضر الربطه. 2ج

جرجير رابطه 50قرش

نعناع. 50قرش

شبتث وكسبرة وبقدونس 3رابطه.

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