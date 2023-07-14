استعدادات اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

استعد المجلس الأعلى للجامعات لانطلاق اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك للتقديم بها في تنسيق الجامعات 2023.

ويبدأ التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لتأهيلهم للتقديم بالكليات التي تتطلب ذلك، غدًا السبت، عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني.

واستمرت أعمال اللجنة العليا للقدرات برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعدادًا لبدء اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023.

وقام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس في طباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات اختبارات القدرات.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

أهداف اختبارات القدرات 2023

وقال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن اختبارات القدرات تعُد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هذه الاختبارات تستهدف قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، وتساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة مواهبهم وقدراتهم.

ونبه أمين المجلس الأعلى للجامعات بأنه يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية.

ولفت الدكتور مصطفى رفعت إلى حرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، والحرص على أن تكون هذه الاختبارات عادلة وموضوعية.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعات دورية مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، للتنسيق مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، لوضع الجداول الزمنية لعقد اختبارات القدرات بالجامعات بما يساعد أبنائنا الطلاب في أدائها بكل يسر.

طبيعة اختبارات القدرات 2023

1- كلية الفنون التطبيقية:

تهدف اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفني الشخصي، ويتضمن الاختبار سؤالين الأول في الرسم، والثاني في التصميم الابتكاري.

2- كلية الفنون الجميلة (عمارة):

يهدف اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة تخصص (عمارة) إلى قياس استعدادات الطالب لدراسة تخصص العمارة، كما يسعى إلى قياس قدرته على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

3- كلية الفنون الجميلة (فنون):

هي اختبارات بسيطة تقيس استعدادات الطالب لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما تسعى إلى قياس قدرته على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

4- كلية التربية الفنية:

هي اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لتعلم الفن ودراسة الفنون بكليات التربية الفنية، وكليات التربية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدرته على توظيف عناصر الفن التشكيلي.

5- كلية التربية الموسيقية:

هي اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لدراسة الموسيقى، حيث ينقسم الاختبار إلى (الغناء الحر، اللحن، الإيقاع).

6- كلية التربية النوعية (مسرح تربوي):

الاختبار عبارة عن مقابلة شخصية للطلاب يتم من خلالها قياس قدراتهم اللغوية في النطق السليم، والخلو من عيوب النطق والكلام، وأيضاً قياس قدراتهم العملية من خلال أداء مشهد تمثيلي يتضمن أداء حركي وانفعالي وتعبيري متنوع.

7- كلية التربية الرياضية:

هي اختبارات بسيطة تقيس مدى قدرة الطالب لدراسة التربية الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات تتمثل في: (الكشف الطبي المبدئي، وقياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية البسيطة).

ويمكن للطلاب معرفة المزيد من المعلومات عن إجراءات اختبارات القدرات، والتعليمات الخاصة بها، من خلال "دليل الطالب لاختبارات القدرات" من هنا



كما يمكن مشاهدة فيديو توضيحي حول اختبارات القدرات من هنا.

