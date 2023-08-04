82 عملية كبرى بمستشفى الغردقة العام خلال الأسبوع الماضى

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، إجراء 82 عملية كبرى بمستشفي الغردقة العام خلال الأسبوع الماضي، بينها 27 عملية أنف وأذن، و34 عملية نساء وتوليد، و7 جراحة تجميل، و8جراحة عامة، و4 جراحة عظام، و2 جراحة مخ وأعصاب.

وأوضح الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات، أن العمليات أجريت على يد نخبة من جراحين قسم الجراحة العامة والعظام، والأنف والأذن، و مخ وأعصاب، والنساء و التوليد، و التجميل، مشيرا إلى ان ذلك يعتبر رقما قياسيا جديدا تحققه مستشفى الغردقة العام، في إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، بمجهودات الفريق الطبي والتمريض، ووجه الشكر للدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام وجميع العاملين بالمستشفى للمجهودات المبذولة، مؤكدا أن هناك تطويرا دائما ومستمرا للمنظومة الصحية بالبحر الأحمر، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وشهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.



كما شهدت الحملة القومية 100 يوم صحة بالبحرالأحمر 38 يوما من العمل المكثف للفرق الطبية

إذ تم تقديم خدمات لـ «30836» منتفع حتى الآن، وذلك تحت رعاية وزير الصحة و السكان الدكتور خالد عبد الغفار، وعمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بإشراف الدكتور إسماعيل العربي» وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .

جدير بالذكر أنه قد مضى 38 يوماً و متبقى 62 يوماً على انتهاء حملة 100 يوم صحة

وتقدم الدكتور إسماعيل العربى بالشكر لكل الفرق الطبية المشاركة فى حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر، نظرًا لجهودهم المبذولة فى تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين.