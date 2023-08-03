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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المهرجان القومي للمسرح.. موعد انطلاق عرض شيزوفرينيا

مسرحية شيزوفرينيا
مسرحية شيزوفرينيا

يستعد فريق مسرحية شيزوفرينيا، لانطلاق العرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني. 

 

تفاصيل مسرحية شيزوفرينيا 

وشهدت المسرحية حضور لجنة تحكيم العروض المشاركة بالمهرجان برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، كما حضر العرض الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وعدد من الفنانين والنقاد. 

 

ويناقش العمل المشاكل الأسرية وانعكاساتها على الأبناء، وعواقب التفكك الأسري وتأثيره النفسي على شخصياتهم وتكوينهم. 

 

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي ( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

 

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

 

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