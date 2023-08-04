نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب يتابع تجهيزات بمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة

واصل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس للعام 2023 / 2024 أعماله وترتيباته؛ استعدادا لانطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023 ، حيث يتأهب مكتب التنسيق لانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاستعداد المبكر لكل ما يخص تنسيق القبول بالجامعات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن جاهزية مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، وذلك بدءا من السبت الموافق 5 أغسطس ، لافتاً إلى أن استقبال الطلاب يبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم .

هذا واجتمع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب مع جميع العاملين بمكتب التنسيق ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات، مشيراً إلى أن ثقته عالية بفريق العمل بمكتب التنسيق ، لافتاً إلى أن مصلحة الطالب هي الهدف الأول والأخير، مُشدداً على أن دور مسئولي التنسيق اليدوي والإلكتروني هو مساعدة الطلاب في معرفة إجراءات التسجيل دون أى تدخل في كتابة الرغبات

كما أوضح الدكتور تامر شوقي نائب مدير مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة مجموعة من النقاط الهامة للقائمين بالعمل بمكتب التنسيق الفرعي، أهمها ضرورة مُراعاة التوزيع الجغرافي للجامعات بالنسبة لجامعة قناة السويس، حيث يبدأ الطالب بكتابة المجموعة( أ ) والتي تشمل جامعة قناة السويس ، يليها جامعة بورسعيد ثم جامعة السويس.

وبعدها يكتب الطالب المجموعة (ب) والتي تشمل جامعة الزقازيق ، فجامعة بنها ، ثم جامعة المنصورة.

أما المجموعة( ج) فتضم جميع الجامعات من الأقرب إلى الأبعد

بينما أفاد الدكتور تامر حسنين المُشرف على التنسيق الإلكتروني أنه تم وضع QR code لدليل التنسيق، الذي يضم كل التفاصيل الخاصة بالتنسيق من القواعد والتوزيع الجغرافي للجامعات، والكليات التي يحق لكل قطاع الاختيار منها ، والبرامج المتاحة بالكليات ، كل هذه المعلومات مُتاحة على QRcode موجود، ومعلن عنه في كل مكان في مسرح رعاية الشباب مقر التسجيل اليدوي ، حتي يستطيع كل طالب معرفة المعلومات االتي تلزمه من الدليل .

في البداية - يدخل الطالب من البوابة الرئيسة للجامعة، ثم يتوجه إلى مبنى رعاية الشباب، وبالتحديد المسرح، مع ضرورة أن يحضر كل طالب شهادة الثانوية العامة الأصل والبطاقة الشخصية، وبعد أن يتم التأكد من صحة الأوراق، يتوجه الطالب إلى النتسيق اليدوي حيث يقوم أحد مسئولي المكتب بتوجية الطالب لكيفية كتابة الرغبات - مع عدم وجود أى تدخل في رغبات الطلاب - ثم يتوجه الطالب إلى التنسيق الإلكتروني بالمبنى المُقابل ( مركز تطوير التعليم )، حيث يقوم المختصون بالدخول مع الطالب على الموقع لمساعدته في إدخال الرغبات، وبعد ذلك يقوم مراجع البيانات بالتأكد من صحتها قبل اعتمادها ، ثم يتم طباعة نسخة من تلك الرغبات يوقع عليها الطالب والمراجع .

أما بالنسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتم تخصيص مكان خاص بهم في مبنى الرعاية ويكون التسجيل اليدوي والإلكتروني داخل مبنى رعاية الشباب تيسيراً عليهم .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق تضم كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.