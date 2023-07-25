 متابعة اختبارات القبول بمدرسة الضبعة بمركز التطوير التكنولوجي في الفيوم

قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة اختبارات طلاب المحافظة المتقدمين للدراسة في مدرسة الضبعة النووية ضمن الدفعة الجديدة من الطلاب وعددهم ٢٣ طالب.

يأتي هذا تحت إشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وفريق العمل المشرف على الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم. وكانت الاختبارات قد بدأت خلال الأسبوع الماضي لاختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية (بمدنية الضبعة محافظة مطروح) للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وكانت مدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالصف الأول عن العام الدراسي الجديد، على أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 260 درجة بالشهادة الاعدادية على أن يكون حاصلا على 95% في مواد العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم أنه تم إجراء كافة الاختبارات المطلوبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والمستوفين لكافة شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية.

تعليم الفيوم يشارك فى إعداد الخطة الإستراتيجية لجودة التعليم الفني

وفي سياق آخر شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى إعداد الخطة الإستراتيجية للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني وانطلاق تدريب مشروع قوى عاملة مصر ، والمتعلق بدعم الوحدة المركزية لضمان جودة التعليم الفني CEQAT. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وكانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قد شاركت في ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني، وذلك ضمن تدريب مشروع قوى عاملة مصر ، والمتعلق بدعم الوحدة المركزية لضمان جودة التعليم الفني CEQAT برئاسة الدكتورة دعاء الراجحى، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 23 يوليو 2023م إلى 27 يوليو 2023 م بفندق راديسون بلو بمدينة الأسكندرية. الجدير بالذكر، أن التدريب يضم عدد 7 مديرى مديريات، ومديرو عموم التعليم الفني كممثلين عن النوعيات المختلفة للتعليم الفني التجارى والفندقى والزراعى والصناعى وممثلي الوحدة المركزية للجودة فى التعليم الفني وكذلك بعض رؤساء فرق الجودة بالمديريات التعليمية.