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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

لطلاب الثانوية العامة.. موعد تنسيق المرحلة الأولى

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

قال السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن موعد تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق  5 / أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء 9  / 8 / 2023.

وأضاف عطا، في تصريحات له، أن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 362 لشعبة علوم، وشعبة هندسة 342 درجة، والحدود الأدبية 289.5 درجة.

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التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني

وطالب عطار بضرورة أن يتم التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم السبت المقبل، مع التركيز الطالب في ترتيبه لرغباته في التنسيق.

وتابع : "يجب على الطالب أن يملأ جميع الرغبات، ولا يكتب عددا محددا من الكليات، وبعد إعلان نتيجة التنسيق يفاجأ بأن مجموعه يمكن أن يدخله كلية أخرى".

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