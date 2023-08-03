لطلاب الثانوية العامة.. موعد تنسيق المرحلة الأولى

قال السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن موعد تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 5 / أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء 9 / 8 / 2023.

وأضاف عطا، في تصريحات له، أن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 362 لشعبة علوم، وشعبة هندسة 342 درجة، والحدود الأدبية 289.5 درجة.

التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني

وطالب عطار بضرورة أن يتم التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم السبت المقبل، مع التركيز الطالب في ترتيبه لرغباته في التنسيق.

وتابع : "يجب على الطالب أن يملأ جميع الرغبات، ولا يكتب عددا محددا من الكليات، وبعد إعلان نتيجة التنسيق يفاجأ بأن مجموعه يمكن أن يدخله كلية أخرى".