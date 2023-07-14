تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في اختبارات القدرات 

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص للتقديم في اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك ضمن تنسيق الجامعات 2023.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني، غدًا السبت، باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب ذلك، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

رابط التقديم في اختبارات القدرات 2023:

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط المخصص للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة كأول خطوات التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة الراغبين في الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات بالتسجيل على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

وأكد وزارة التعليم العالي ضرورة التسجيل للحصول على مواعيد اختبارات القدرات واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها.

يمكنك التسجيل في اختبارات القدرات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .

كليات تحتاج اختبارات القدرات 2023:

تتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023: كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

قواعد اختبارات القدرات 2023:

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

كما تشمل الضوابط منع أولياء الأمور بدخول الكليات أثناء اختبارات القدرات، مع السماح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه فعليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.