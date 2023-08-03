مهرجان صيفي للفنون الشعبية بمكتبة الإسكندرية

كشف أحمد زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الدورة الـ20 من المهرجان الصيفي الدولي للفنون الشعبية بمكتبة الإسكندرية، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 أغسطس حتى أول سبتمبر، قائلًا: إن المهرجان بمثابة شعلة ثقافة للمصريين.

مكتبة الإسكندرية

وقال زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن المهرجان الصفي للفنون الشعبية، يقدم عروضه لجميع فئات الشعب المصري، والتي تشمل كل أشكال الفنون بدءًا من: المسرح والغناء والموسيقى مع الأعمال الدرامية، متابعًا أن الهدف من المهرجان الصيفي هو إبراز الجانب الفني للمكتبة.

المهرجان الصيفي الدولي للفنون الشعبية

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من نجوم الفن يشاركون في المهرجان الصيفي الدولي للفنون الشعبية، بمكتبة الإسكندرية، وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، هاني شنودة، والفنان علي الحجار، هشام عباس، إلى جانب فريق مسار إجباري، وغيرها من الفرق الموسيقية الشهيرة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن المهرجان يهدف إلى دعم وإحياء دور مكتبة الإسكندرية الرائد على مدار التاريخ في الفنون والثقافة، بالإضافة إلى دعم الفرق الشبابية المتميزة.