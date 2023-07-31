للناجحات في الثانوية العامة.. طرق اختيار ملابس الجامعة

بعد اجتياز مرحلة امتحانات الثانوية العامة، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة الجامعة، قد تواجه بعض الفتيات مشكلة اختيار الملابس، خاصة أن الدراسة سوف تبدأ في سبتمبر.

هناك بعض الأساسيات التي تحتاج كل فتاة التعرف عليها ليكون لديها دولاب ملابس مناسبة للمرحلة الجامعية، لذلك في السطور التالية تستعرض بوابة الوفد طرق اختيار الملابس في الجامعة..

طرق اختيار ملابس الجامعة:

السروال الجينز

يعتبر السروال الجينز الأزرق الداكن أو الأسود كافياً، لأنه متعدد الاستخدامات بشكل كبير ويمكن أن يساعد الطالب والطالبة في الحصول على مظهر أنيق غير رسمي، ومن الممكن ارتدائه فى مناسبات مختلفة، وممكن ارتدائه مع بلوزة أو جاكيت ويفضل تجنب ارتداء الجينز الممزق فى الجامعة.

الأحذية

من الأحذية المناسبة لهذه المرحلة، الأحذية الرياضية والصنادل، والتى تختارها الطالبة حسب لون الملابس التى ترتديها، وتجعلها تشعر بالراحة.

الكارديجان

قطعة مهمة يجب أن تكون متواجدة بألوانه الأساسية، الأبيض والأسود والبني أو البيج، لإنها الألوان التي تتناسب مع أي توب، سواء كان سادة أو منقوش.

التوب والشيميز

تحتاج الفتاة 2 أو 3 قطع توب سادة أو شيميز يتم ارتدائهم بأكتر من طريقة على أكتر من طقم، وبهم يتحول الطقم إلى كاجوال أو سيمي كلاسيك.

وبالنسبة للتوب المشجر، يحتاج إلى أكتر من إيشارب سادة يليق عليه، وعند تغيير الإيشارب على نفس الطقم سوف تبدو وكأنها أطقم مختلفة.

محظورات الملابس في الجامعة:

الابتعاد عن البنطلوانات الممزقة أو الضيقة بشكل مبالغ.

عدم ارتداء الألوان الفاتحة بشكل مبالغ فيه لنها غير مناسبة لجو الجامعة.

عدم ارتداء الكعب العالي خاصة في الكليات العملية.

عدم ارتداء الإكسسوارات الكثيرة والثقيلة.

عدم ارتداء الملابس السواريه والحقائب السوارية .

ارتداء الملابس القطنية التي تمتص العرق .