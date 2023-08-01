توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

تتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات القمة لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية.

وبحسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 تنخفض الحدود الدنيا للقبول في كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

وبعد تحديد وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، تبين انخفاض الحدود الدنيا بنسبة 1 في المئة لكليات الشعبة العلمية علوم ونحو 0.5 في المئة للشعبة العلمية رياضيات.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023:

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

أما العام الماضي فبلغت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 22475.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للعام الماضي 2022 بلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17 في المائة فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 15220.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

وارتفع الحد الأدني للشعبة الأدبية عن العام الماضي 2022، إذ بلغ 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51 في المئة فأكثر، بإجمالى عدد طلاب 80063.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:

انخفضت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 95 في المئة إلى أقل من مئة في المئة فأصبحت 0.39 في المئة من عدد الطلاب، بينما كانت العام الماضي 0.53 في المئة.

وهبطت نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 90 إلى 95 في المئة فبلغت هذا العام 3.6 في المئة بعد أن كانت 4.7 في المئة العام الماضي 2022، ما يشير إلى انخفاض تنسيق الجامعات 2023 بنسبة قليلة.

وانخفضت أيضًا نسبة الحاصلين على مجموع يتراوح نسبته بين 85 إلى 90 في المئة فبلغت هذا العام 6 في المئة بعد أن كانت 6.99 في المئة.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 (الشعبة العلمية):

كلية الطب البشري 90.6%

كلية طب الأسنان 90.3%

كلية العلاج الطبيعي 89.7%

كلية الصيدلة 89 %

كلية الهندسة 83.4%



تنسيق الجامعات 2022:

كلية الطب البشري 375.6 درجة بنسبة 91.60%.

كلية طب الأسنان 374.5 بنسبة 91.34%.

كلية العلاج الطبيعي 90.73%.

كلية الصيدلة 369 درجة بنسبة 90%.

كلية الهندسة 343 درجة بنسة 83.865%.



