600 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية قسم التربية الفنية والموسيقية مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 7 أغسطس، لافتًا أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة حتى توفر سبل الراحة كافة للطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا للطلاب التوفيق.

جاء ذلك تعليقًا من رئيس الجامعة على الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس بكليتي التربية والتربية الرياضية.

بدأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان كلية التربية شعبة التربية الفنية التي يؤدي بها اليوم 54 طالبًا وطالبة الاختبارات.

وكان في استقبال سيادته الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، والذي أفاد أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التربية الفنية بلغ حتى الآن 154 طالبًا وطالبة.

ومن جانبه، حرص الدكتور محمد عبدالنعيم على تفقد قاعات اختبارات القدرات، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات، لافتًا أن الاختبارات تتم وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتابع "عبدالنعيم" جولته بمتابعة اختبارات شعبة التربية الموسيقية، إذ أدى الاختبارات حتى الآن 36 طالبًا وطالبة.

يُذكر أن اللجنة الامتحانية بكلية التربية الفنية تضم كل من الدكتورة نهلة صابر، رئيس قسم التربية الفنية، والدكتور أشرف فتحي، والدكتور أحمد عطيتو، أما الكنترول فيضم كل من الدكتورة نشوى سعد، والدكتورة دنيا جريش، والدكتورة نادين المراغي.

أما اللجنة الامتحانية كلية التربية الموسيقية فتضم كل من الدكتورة ريهام حسنين، رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة هالة فاروق، والدكتورة نانسي فاروق.

كما ضم الكنترول كل من الدكتورة داليا الطمني، والدكتورة هادية عادل، والدكتورة منال شمس.

وحضر الاختبارات الدكتور أحمد عبدالوهاب، قائد أوركسترا جامعة قناة السويس.

ومن مقر الجامعة الجديدة توجه الدكتور محمد عبدالنعيم إلى مقر الجامعة القديمة، حيث يؤدي طلاب التربية الرياضية الاختبارات بإشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطوه المتولي عطوه، والدكتور أحمد كمال، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام بها.

وخلال الجولة - أشار " عبدالنعيم " إلى أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم، وسبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات، ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر، من دون مواجهة أي معوقات، مضيفًا أن خدمات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وأضاف " عبدالنعيم " أن 600 طالب وطالبة أدوا الاختبارات بكلية التربية الرياضية حتى الآن، مؤكدًا أن ملاعب الاختبارات بكلية التربية الرياضية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية تم تجهيزها لاستقبال الطلاب مع توفير أماكن انتظار لأولياء الأمور.