وزير التعليم يكشف حقيقة الحاصلين على صفر في نتيجة الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن حقيقة نتيجة حصول بعض الحالات على صفر فى الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة.

أكد الوزير ردًّا على استفسار الوفد حول هذا المعنى أن الطالب الذى كتب فى نتيجته صفر فى الثانوية العامة لا يعنى أنه حاصل على صفر فى نتيجة امتحانات المواد التى أداها وانما تعنى حجب نتيجة هذا الطالب لحين النظر فى حالته بسبب ارتكاب أعمال غش أو أعمال شغب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

أوضح الوزير أن الطالب الذى ارتكب أعمال غش وحرر له محضر قد سمح له بحضور الامتحان فى جميع المواد لحين إثبات برائته أو إدانته، وأشار الوزير إلى أنه قد وضع له صفر أمام نتيجته لحين البت فى أمره وفى حالة ثبوت براءته تعلن نتيجة الطالب والدرجات الحاصل عليها.