طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، يوم الأحد المقبل، الدور الأول من الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش والتسريب.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة للإبداع.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية.

ويستخدم العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش، قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويوزّع الملاحظون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

ونبه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، مع التنبيه على الطلاب بعدم إتلافه.

ووجه وزير التربية والتعليم المراقبين في امتحانات الثانوية العامة بمراجعة تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

