أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ضبط الطالبة صاحبة الصورة المتداولة لامتحان اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك في إطار الصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الالكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف متحدث التربية والتعليم أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

حالات غش في امتحان اللغة الإنجليزية

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023 من رصد أربع حالات غش إلكتروني، بمحافظات القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا.

وضُبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بامتحانات الثانوية العامة 2023.

أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وبلغ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى 728.395 طالبا وطالبة، بينهم 726.447 طالبا وطالبة امتحنوا اللغة الإنجليزية الأولى، و1.934 طالبا وطالبة اللغة الفرنسية الأولى، و14 طالبا وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام 2097 لجنة امتحانية.

كما أدى 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).