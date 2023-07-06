الكشف على 1825 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بإيتاي البارود

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تحت اشراف الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية جنبواي بمركز ايتاي البارود علي مدار يومي الأربعاء والخميس 5و6 / 7 / 2023م، وتم الكشف خلالها على 1825 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٨٩ - عيادتي الأطفال 527 - الجراحة 219 - النساء 139- تنظيم الأسرة 64- العظام 246- الأنف والأذن 138 الأسنان 108)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.