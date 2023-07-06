إرتياح بين طلاب الثانوبة العامة بالدقهلية لسهولة إمتحان اللغة الإنجليزية

إنتهى طلاب الثانوية العامة بالدقهلية من أداء إمتحان اللغة الإنجليزية فى ثامن أيام إمتحانات الثانوية العامة 2022-2023. والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة ثلاث ساعات.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة إمتحان اللغة الإنجليزية.وقالت أمل طه شعبة الرياضيات الإمتحان جاء سهلا والأسئلة مباشرة.

وشاركتها الرأي سلوى أحمد شعبة الأدبى الإمتحان جه من المنهج والاسئلة واضحة ومباشرة باستثناء سؤال واحد..

أيمن العاملي شعبة العلوم الامتحان سهل بس الأسئلة طويلة ولا تتناسب مع الوقت.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها بالدقهلية بشعبتيه بالدقهلية اليوم الخميس إمتحان اللغة الإنجليزية بماراثون امتحانات العام الدراسى 2022-2023.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 ألف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).



وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنة امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبى لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف فى كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارئ.