محافظ أسيوط: توريد 136 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن توريد محصول القمح المحلي بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة قد بلغ 136 ألفا و551 طنا حتى اليوم لافتاً إلى استمرار استلام الأقماح بـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع حتى يوم30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مشيراً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويتم تذليل كافة العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على مستحقاتهم المالية أولا بأول مشيراً إلى المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن كميات القمح الموردة في تزايد حيث تم توريد 50911 طن و960 بشون البنك الزراعي المصري و21808 أطنان و162 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42116 طنا و456 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طنا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طنا و447 كجم إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) بالإضافى إلى 1577 طن كميات منقولة من المحافظة بناء على تعليمات وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 136 ألفا و551 طنا و855 كجم قمح.

كان اللواء عصام سعد قد قرر - في وقت سابق - تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"