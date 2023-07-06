عاجل
قرار جمهورى بشأن تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو أنفاق السيسي يوافق على تعديل مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية منظومة التأمين الصح الشامل تستهدف الأسرة بالكامل (فيديو) المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات ببني سويف الجديدة الأرصاد تكشف السبب وراء ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة (ِشاهد)
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16/7/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

txt

مسئولو الإسكان وشركة "CSCEC" الصينية يبحثون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

txt

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء في 3 محافظات

txt

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سكن مصر"

 طرح قطع الأراضي السكنية 

ولفت وزير الإسكان إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة يأتي في إطار توجهات الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، وتحقيق رغبة المواطنين فى تملك الأراضى بالمدن الجديدة. 

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 16 – 17 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 35 – 36 – 41 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 56 – 60 – 61 – 63 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89 – 90 – 93 – 96 – 97 – 100 – 104 – 105 – 108 – 109 - 111)، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع أرقام ( 115 – 118 – 127 – 129 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 170 – 171 - 172)، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع أرقام (173 – 174 – 175 – 176 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208)، يوم الثلاثاء 18/7/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 3 أرقام (1 – 2 – 5 – 9 – 10 – 12 – 21 – 24 – 26 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73 )، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 74 : 113، يوم الأحد 23/7/2023، والقطع من 114 : 154، عدا أرقام 124 و 128 و 133، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع بالمجاورة 4 من 15 : 57، عدا رقمي 44 و 52، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 58 : 99، عدا رقمي 82 و 87، يوم الأربعاء 26/7/2023، والقطع من 100 : 118، عدا أرقام 102 و 113 و 116 و 117، يوم الأحد 30/7/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 3 : 55، عدا أرقام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 31 و 48 و 54، يوم الإثنين 31/7/2023، وسيتم تسليم القطع أرقام (56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 66 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 92 – 93 – 96 – 97 – 103 – 105 – 106 – 107 – 110 – 113 – 114 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 125 – 126 – 127 – 130 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 140 – 142 – 144 – 145)، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع بالمجاورة 7 أرقام (4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 33 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 48 – 52 - 53)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (55 – 56 – 63 – 64 – 65 – 67 – 72 – 74 – 75 – 84 – 88 – 89 – 94 – 104 – 107 – 108 – 112 – 115 – 117 – 118 – 122 – 125 – 129 – 130 – 135 – 136 – 137 – 140 – 141 – 143 - 145)، يوم الخميس 3/8/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 6/8/2023 : الثلاثاء 8/8/2023، لمن تحلف عن الاستلام في المواعيد السابقة. 

مواد متعلقة

16 رحلة دولية وداخلية تصل مطار مرسى علم اليوم

وزير الصحة يوجه بوضع خطة مُحكمة للمتابعة الطبية المستمرة للمواطنين

مسئولو الإسكان وشركة "CSCEC" الصينية يبحثون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء في 3 محافظات

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سكن مصر"

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في بنى سويف
الجريدة الورقية