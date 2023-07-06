وزير التعليم يتابع تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقر تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في ختام زيارته لمحافظة الإسكندرية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كما اطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى تقدير امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزير التربية والتعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم بواقع مصححين اثنين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، لوضع التقييم النهائي.

وأكد وزير التربية والتعليم مراجعة نموذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

تفقد امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وزار وزير التربية والتعليم اليوم الخميس محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتفقد وزير التربية والتعليم برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

واطمأن وزير التربية والتعليم على مستوى امتحانات الثانوية العامة 2023 ووضوح الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

وتابع وزير التربية والتعليم توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان الامتحانية.