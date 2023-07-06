الثانوية العامة 2023| 4 طلاب نشروا امتحان اللغة الإنجليزية خلال اللجان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط 4 طلاب في الثانوية العامة نشروا امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال امتحانات العام الدراسي 2022-2023 قبل انتهاء اللجان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023 من رصد أربع حالات غش إلكتروني، بمحافظات القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا.

وضُبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بامتحانات الثانوية العامة 2023.

أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وبلغ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى 728.395 طالبا وطالبة، بينهم 726.447 طالبا وطالبة امتحنوا اللغة الإنجليزية الأولى، و1.934 طالبا وطالبة اللغة الفرنسية الأولى، و14 طالبا وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام 2097 لجنة امتحانية.

كما أدى 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.



كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان ساؤت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.