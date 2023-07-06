الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

طلاب الثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى بعد ساعات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

المحتويات

  1. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، في الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، في مادة اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2022-2023. 

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ويمتحن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

وتعد مادة اللغات الأجنبية الأولى أساسية لطلاب الثانوية العامة 2023 يختارون مادة من اللغات التالية: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية. 

ويبلغ مجموع درجات امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 50 درجة على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح من 25 درجة. 

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة على ثلاثة أسئلة مقالية بـ 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش والتسريب. 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة للإبداع. 

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

تفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية. 

ويستخدن المسئولون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش. 

ويوزّع الملاحظون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية. 

ونبه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب. 

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة. 

وشدد وزير التربية والتعليم على تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، مع التنبيه على الطلاب بعدم إتلافه. 
 

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