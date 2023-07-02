التاريخ يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

الطلاب يؤكدون: التاريخ والفيزياء" هدية العيد

أدى الآلاف من طلاب الثانوية العامة بمدارس محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، في سادس أيام الامتحانات على مستوى الجمهورية.

سهولة امتحان الفيزياء

وخيّمت حالة من الفرحة والارتياح على طلاب «العلمي» بسبب سهولة امتحان الفيزياء، اختلفت آراء طلاب «الأدبي» حول امتحان التاريخ، فهناك من أيّد سهولته وهناك من اشتكى من صعوبة بعض النقاط.

رصدت "الوفد" تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحاني الفيزياء والتاريخ واختلفت ردود الأفعال بين الابتسامات والبكاء.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

قال الطالب أحمد ياسر طالب الشعبة الأدبية امتحان مادتى التاريخ من وجهة نظره أن الأسئلة كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة تحتاج لمزيد من التركيز، بينما أضاف طالب آخر بالثانوية العامة، أنه يرى أن امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط، قائلًا: فيه 4 أسئلة محتاجين نفكر فيهم كويس.

وأوضح الطالب مازن محمد من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، أن أسئلة امتحان مادة التاريخ كانت سهلة، ولكنه واجه بعض الصعوبات خلال الإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن الوقت كان مناسبا لحل الأسئلة الموجودة داخل ورقة الامتحان رغم تواجد بعض النقاط التي تحتاج إلى التركيز.

هدية العيد

وقالت أسماء محمد طالبة الثانوية العامة شعبة العلمى، إن امتحان الفيزياء كان بمثابة عيدية وهدية العيد، فالأسئلة كانت سهلة ومباشرة والوقت كان كافيًا للإجابة، وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث احتوى الامتحان على 46 سؤالًا معظمهم سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة إننا كنا نخشى جدًا من امتحان الفيزياء يكون صعب مثل الكيمياء، خصوصًا لأن وقت العيد كان غير كاف لنا فى المذاكرة وكنا نخشى من مادة الفيزياء لصعوبتها الشديدة.

وأشارت سارة محمود، طالبة بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، إلى أنّ سهولة امتحان الفيزياء اليوم جعلتهم ينسون صدمتهم وحزنهم من امتحان الكيمياء داعيةً أن تأتي الامتحانات المتبقية سهلة وترسم البهجة على وجوههم مثل اليوم، لتتويج تعبهم وتعب أسرهم معهم.

عبر طلاب الشعبة الأدبية عن فرحتهم من سهولة امتحان التاريخ، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، باستثناء بعض النقاط الخاصة، وأنها في مستوى الطالب المتوسط، وواضحوا أن الوقت كان كاف لمدة الامتحان.

من ناحيتها، أعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/ 2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألفًا و579 طالبًا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبًا ودولى 2234 طالبًا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.