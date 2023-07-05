مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة (شاهد)

أتاحت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الأحد، امتحان اللغة الإنجليزية، في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويمتحن نحو 783 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب اثناء أداء الامتحان.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة:



مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

ويحتوي امتحان اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة 2023 على أسئلة لقياس المستويات العقلية المختلفة، تتضمن: 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا.

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، ولا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ويراعى عند وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

ويوزع امتحانات الثانوية العامة بأربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة، في حين تكون الأسئلة المقالية في امتحان التاريخ واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، دون تبديل.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وتوزّع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء اللجان بنحو عشر دقائق لمنحهم الفرصة لكتابة البيانات قبل بدء الوقت الفعلي للامتحان.

