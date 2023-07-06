وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من الإسكندرية

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وقام وزير التربية والتعليم اليوم الخميس بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة.

وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

واطمأن وزير التربية والتعليم على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم على تعويض الوقت لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم بإحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ورحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازي وكل العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول في محافظة الإسكندرية 57 ألفًا و332 طالبًا وطالبة من بينهم 23 ألفا و437 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و21 ألفا و708 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.