أزهر الشرقية: لا شكاوي من امتحان مادة البلاغة لثالثة ثانوي

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢م/ ٢٠٢٣م بإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية.

وخلال تفقده عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بلجنة غار حراء، وجه رئيس الإدارة المركزية بضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء، مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقة وأشكاله، مؤكدًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة البلاغة، وسادت حالة من الهدوء داخل اللجان، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.