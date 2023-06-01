الأزهر يُنهي استعداداته لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية ، للعام الدراسى 2022-2023، والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو، وبعث الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، برسائل طمأنة للطلاب أثناء اجتماع سابق له مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية.

الشهادة الثانوية الازهرية

ووجه الضويني، كلامه لرؤساء اللجان قائلا: الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم

وأوضح وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسؤولية كبيرة وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

وأك أنه لم تثبت حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر

هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات 230 معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

تعليمات لرؤساء اللجان

ووجه الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التعليمات الخاصة بالثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بداية من مسؤوليات رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري العموم في أعمال الامتحانات، فضلا عن تعليمات عامة لإدارات الامتحانات بالمناطق، ومراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التعليمات الخاصة بملاحظي اللجان وكذا الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالطلاب المرضى وذوي الهمم، فضلا عن أهم القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما وجه بتوزيع نموذج لتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية لكل رؤساء اللجان.

ومن تعليمات إدارة الامتحانات انه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

ويحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.