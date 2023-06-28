حظر الهواتف المحمولة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة تقدير الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكتروني وليس ورقي لضمان حق الطالب وتحقيق تكافؤ الفرص.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الأسئلة المقالية ستصحح من قبل معلمين اثنين بشكل إلكتروني من خلال صورة الورقة على الكمبيوتر لضمان دقة التقدير.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في حالة اختلاف تقدير المعلمين عن نصف درجة يتم إرسال الأسئلة لمعلم ثالث حفظا على حق الطالب.

ضوابط توزيع امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء، البابل شيت أو ورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، وتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان، حسب الجدول.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فحسب.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

ووجه وزير التربية والتعليم بفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ثم بدأت الامتحانات الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.