فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، منذ قليل، أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي، لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبكير موعد فتح باب لجان امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تبكير فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يستهدف الانتهاء من جميع إجراءات التفتيش بدقة قبل بدء الامتحانات لعدم التأثير على وقت الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بـعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.



ويفتّش المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية معهم ومصادرتها قبل دخول الامتحان.

وتجرى عمليات تفتيش طلاب الثانوية العامة بواسطة العصا الإلكترونية مرة أخرى أثناء اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود هواتف محمولة أو أية أجهزة إلكترونية.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويتابع المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الصيانة الشاملة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة أداء الامتحان.

ويراجع المراقبون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 سلامة الكاميرات داخل اللجان الفرعية قبل البدء ويتم تشغيلها حتى الانتهاء من الامتحان كل يوم.

ويوزع المراقبون على امتحانات الثانوية العامة كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.

ويتأكد المراقبون في امتحانات الثانوية العامة من تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج قبل التوزيع على الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة حل المشكلات.