وصول صناديق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الثانوية العامة

تسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في مختلف المحافظات صناديق أوراق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2022-2023.

وتشتمل الصناديق المعدنية لأوراق امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى كلا من: أوراق الأسئلة، ونماذج البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكتيبات المفاهيم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم وصول صناديق امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى جميع اللجان الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الأولى في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس ورقيا.

ونقلت أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد لأداء الامتحان.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد له الساعة التاسعة صباحًا.

متابعة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان سير الامتحانات.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، لمتابعة إجراءات بدء اللجان.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بتبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون في أية حالة غش.

