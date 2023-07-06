وزير التربية والتعليم يزور الإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

الدكتور حجازى واللواء الشريف يتابعان سير امتحانات اللغة الاجنبية الاولى لطلاب الثانوية العامة بالاسكندرية

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عربي أبو زيد مدير التربية والتعليم لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

واطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأكد الوزير أيضًا أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربًا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية 57332 طالبًا من بينهم 23437 طالبًا بالشعبة الأدبية و21708 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.